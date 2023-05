Jamie Foxx ricoverato da un mese, secondo una fonte “la famiglia si sta preparando al peggio”

Jamie Foxx è ormai ricoverato da un mese e, secondo quanto filtra da una fonte vicina all’attore, “la famiglia si sta preparando al peggio”. In cura da quattro settimane dopo aver sofferto di una ancora oscura “grave emergenza medica”, Foxx si trova in una struttura medica in Georgia dove è tenuto “sotto osservazione”.

Jamie Foxx ricoverato, l’allarme sulle condizioni di salute

Una fonte vicina alla famiglia ha riferito a Radar Online che la sua famiglia “spera per il meglio ma si prepara al peggio” dopo il suo ricovero in ospedale: “La famiglia di Jamie dicendo che sta migliorando, mentre i medici cercano di andare a fondo per capire la natura dei suoi problemi”.

L’attore Premio Oscar, 55 anni, si trovava ad Atlanta, impegnato nelle riprese del suo ultimo film Back in Action, quando è avvenuto il malore. Era l’11 aprile scorso. La complicazione medica non si sarebbe però verificata sul set del film. La prima a parlare di quanto successo era stata la figlia di Foxx, Corinne, in un post su Instagram. A nome della famiglia, aveva raccontato il malore del padre ma aveva rassicurato i fan spiegando che “per fortuna, grazie a un intervento tempestivo e alle cure successive, si sta già riprendendo”. La preoccupazione di molti, sia ammiratori che amici di Foxx, viene dal fatto che nonostante le rassicurazioni, l’attore non ha mai lasciato l’ospedale in cui è stato ricoverato. E che, a quasi un mese di distanza dal malore, ancora non si sa che cosa gli sia successo esattamente.

Forse colpito da un ictus

Nei giorni successivi al ricovero, erano uscite notizie che l’attore era stato colpito da un ictus. Sia People che Cnn avevano raccontato che l’attore rimaneva ricoverato, sotto osservazione ma in fase di ripresa. Cnn scriveva di esami in corso per “capire esattamente cosa sia successo” People riportava la testimonianza di una fonte vicina alla famiglia dell’attore che descriveva quest’ultimo come “sveglio e vigile”. Anche in questo caso si parlava di esami in corso e di osservazione costante.