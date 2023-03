Everything Everywhere All at Once: cast e trama del film premiato agli Oscar

Everything Everywhere All at Once (Foto Ansa)

É senza dubbio il film più discusso e chiacchierato: Everything Everywhere All at Once è la pellicola del momento. Il film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert sta facendo parlare di sé per tanti motivi, tra questi l’enorme successo ottenuto agli Oscar.

Everything Everywhere All at Once ha trionfato con sette statuette nelle categorie più prestigiose: miglior film, miglior regia, miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio e miglior attrice non protagonista. Scopriamo qualcosa in più sul film, dal cast alla trama.

Everything Everywhere All at Once: la trama del film

Evelyn è un’immigrata cinese, proprietaria di una lavanderia a gettoni negli Stati Uniti. La donna sta affrontando complicate dinamiche di famiglia: ha problemi con la figlia adolescente che non riesce a comprendere e con un marito che sembra volersi separare. Nel corso di una giornata come tante altre, Evelyn si ritrova a viaggiare nel multiverso, visitando diverse realtà parallele nelle quali è protagonista.

Everything Everywhere All at Once: cast e premi Oscar

Diverse sono le personalità che compongono il cast del film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Tre dei principali attori del film hanno vinto il premio Oscar: Michelle Yeoh miglior attrice protagonista, Ke Huy Quan miglior attore non protagonista e Jamie Lee Curtis miglior attrice non protagonista.

Michelle Yeoh: Evelyn Quan Wang

Stephanie Hsu: Joy Wang / Jobu Tupaki

Ke Huy Quan: Waymond Wang

James Hong: Gong Gong

Jamie Lee Curtis: Deirdre Beaubeirdre

Jenny Slate: Debbie

Harry Shum Jr.: Chad

La pellicola, oltre ad aggiudicarsi il premio Oscar più ambito, ossia quello per il miglior film, ha vinto anche nelle categorie di migliore sceneggiatura originale, miglior montaggio (Paul Rogers) e miglior regia (Daniel Kwan e Daniel Scheinert).

CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTI I VINCITORI DEL PREMIO OSCAR 2023