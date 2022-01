Anziana si mette in fila per vaccinarsi ma sbaglia, era la coda per i biglietti di coppa (foto da Twitter Fran Nortes)

Una anziana signora, convinta di fare il vaccino, si è messa in fila ma dopo ore di attesa ha scoperto che la coda era per comprare i biglietti della partita di Coppa del Rey e non per la somministrazione del siero anti-Covid.

Anziana sbaglia fila per vaccinarsi: sta per ore in coda per i biglietti di coppa

A farglielo notare è stata la giornalista di Deportes en La 7 TV che era lì per intervistare i tifosi. La donna è stata tra le persone intervistate per raccogliere testimonianze sul tempo trascorso in fila per accaparrarsi gli agognati biglietti per i sedicesimi di finale del Cartagena – formazione di Segunda Division – che sfiderà il Valencia. A quel punto l’inviata ha scoperto l’equivoco: l’anziana si era messa in coda pensando che servisse per sottoporsi alla vaccinazione.

Scopre di aver sbagliato durante una intervista in tv

La donna aveva deciso di vaccinarsi e non ha avuto alcun dubbio quando ha visto tutta quella gente in coda per la strada. Poi, al momento dell’intervista, è rimasta sorpresa quando la giornalista le ha chiesto se fosse in fila per comprare il biglietto. Una partita che alla fine l’ha vinta il Valencia per 2-1 con il gol della vittoria segnato nei minuti di recupero.