Bambino di 5 anni cade dal quarto piano e viene trovato morto da un passante

Una tragica scena ha sconvolto la città di Linz, in Austria, quando un bambino di soli 5 anni è stato trovato morto su un marciapiede. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16.30, nella zona industriale della città. Una passante è stata testimone del dramma, trovando il piccolo immobile a terra e lanciando immediatamente l’allarme. I soccorsi sono intervenuti prontamente, trasportando il bambino al Kepler University Hospital, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita a causa delle gravi ferite riportate. Le autorità hanno avviato un’indagine per comprendere la dinamica precisa dell’incidente. Probabilmente il piccolo è precipitato dalla finestra di casa, al quarto piano. La famiglia del bambino, profondamente sconvolta, sta ricevendo assistenza psicologica per affrontare questa perdita insopportabile. Al momento, i genitori non hanno fornito alcuna versione dei fatti e non è previsto che lo facciano nel prossimo futuro, secondo quanto comunicato da un portavoce della polizia.