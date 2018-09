ROMA – Un turista inglese di 30 anni è morto di overdose da cocaina sul volo Jet2 diretto a Ibiza da Manchester. Choc a bordo quando ha iniziato a sentirsi male, scosso da fortissimi tremori sul sedile: gli sono stati maschera d’ossigeno e defibrillatore, intanto il pilota aveva fatto rotta su Tolosa, in Francia, per un atterraggio di emergenza. Il turista non ce l’ha fatta comunque.

Un testimone che ha parlato con il quotidiano Sun riferisce che l’uomo si era chiuso più volte nella toilette, una volta al suo posto avrebbe versato il contenuto di una bustina dentro un drink. Sul profilo social dell’equipaggio la notizia che al turista era morto il padre pochi giorni prima, per cui il viaggio a Ibiza avrebbe dovuto rappresentare un momento di serenità per riprendersi dalla tragedia familiare.