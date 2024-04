Il covid è ancora una minaccia incombente per una famiglia inglese in cui madre e figlio vivono ancora nell’incubo come durante il lockdown, lavano la spesa, stanno a distanza dagli altri e e fanno regolarmente i tamponi. Mandy e Mason Milne vivono ancora ogni singolo giorno come viveva il resto del mondo quattro anni fa. Lavarsi vigorosamente le mani, mantenere una distanza di due metri, evitare di socializzare e indossare mascherine mediche nei luoghi affollati sono diventati la norma.

Tutte queste regole, Mandy, 59 anni, e Mason, 22 anni, seguono ancora adesso, racconta Nia Dalton sul Mirror. Insieme al marito Gordon, 59 anni, Mandy, mamma di tre figli, evita i supermercati, ordina online il suo negozio di alimentari settimanale e disinfetta tutto ciò che entra nella loro casa nell’Essex. Fa tutto per il figlio più giovane Mason, che è affetto da una grave forma di immunodeficienza.

A Mason è stato diagnosticato il morbo di Crohn nel 2017, dopo che avva sofferto di “dolori lancinanti” allo stomaco. Ora prende compresse chemioterapiche ogni giorno e iniezioni biologiche ogni due settimane. Vivere con il morbo di Crohn significa che Mason corre un rischio maggiore di malattie gravi se viene infettato da Covid.

“La vita è molto difficile per tutta la nostra famiglia. Fare qualsiasi cosa durante la pandemia era un incubo, ma lo è ancora adesso”, ha detto Mandy al Mirror. “Asciughiamo le consegne di cibo, evitiamo i supermercati, ci laviamo le mani dopo aver toccato qualcosa all’esterno ed effettuiamo regolarmente test Covid. Porto sempre una maschera in tasca, ma non mi avvicino alle persone quindi non sento il disagio bisogna indossarlo.”

Mandy è diventata l’assistente a tempo pieno di Mason dopo che gli è stato diagnosticato il morbo di Crohn e talvolta lavora come donna delle pulizie per guadagnare qualche soldo extra.

Ha anche due figli più grandi. “Il mio figlio maggiore ha appena avuto un bambino e siamo preoccupati per la sua visita”, ha detto. “Mia figlia è un’insegnante di scuola e anche se è molto attenta, anche noi ci preoccupiamo di vederla. Il Covid fa ancora paura a Mason e alla nostra famiglia”.

Mandy ha aggiunto: “All’inizio del blocco ci è stato detto dal governo che c’era un’alta probabilità che persone come Mason sarebbero morte se avessero preso il Covid. Essendo un genitore, mi sentirei così colpevole se fossi stata la persona che ha fatto ammalare mio figlio”. .”

Ora, se ha bisogno di aria fresca, va a fare una passeggiata intorno all’isolato da solo. “Attraverso la strada se vedo qualcuno e porto con me delle salviette antibatteriche, nel caso in cui dovessi premere il pulsante all’incrocio”, ha detto Mason. “Non tocco il pulsante con le mani, uso una salvietta. Poi mi lavo le mani quando sono in casa e abbiamo piccoli disinfettanti per le mani ovunque.”

Essere infettati da Covid è una situazione Comma-22 per Mandy e Mason. “Dati recenti hanno dimostrato che parecchie persone che assumono farmaci simili a Mason hanno avuto il Covid e stanno bene, ma ovviamente non sappiamo come se la caverebbe, quindi non voglio rischiare”, ha spiegato. “E se si prendesse il Covid e finisse ricoverato in ospedale e male?”