Incinta di uno sconosciuto: lo cerca su Tik Tok e scopre che è morto in un incidente

Sarah-Jayne Snow, questo il nome della futura mamma che vive in Scozia, ha raccontato di essere rimasta incinta durante una vacanza a Tenerife nell’agosto dello scorso anno. Il bambino nascerò quindi tra aprile e maggio. I due si sono conosciuti nella zona della movida di Veronica’s. Hanno legato e bevuto insieme. Hanno fatto sesso consensiente ed hanno deciso di non scambiarsi i numeri di telefono né di dirsi i nomi.

La donna sa di correre il rischio di diventare una mamma single

La donna ha poi scoperto di essere incinta. Consapevole di poter diventare una mamma single, avrebbe voluto che il ragazzo sconosciuto e la sua famiglia venissero al corrente della gravidanza per scegliere se vorrà o meno essere presente nella vita del figlio. Sarah ha raccontato al New York Post di avere solo una foto del ragazzo che ha scattato mentre faceva una videochiamata con la sorella. Unica informazione che ha è che avrebbe lavorato nel centro commerciale Braehead di Glasgow.

Le foto dell’ecografia pubblicate online

La ragazza ha anche pubblicato alcune foto delle ecografie. Ha pubblicato anche alcuni scatti che la ritraggono con il pancione. Al Sun ha spiegato: “Posso prendermi cura di mio figlio da sola, ma non voglio che si senta come se non sapesse chi è suo padre”. Sarah però, a quanto pare non è stata molto fortunata. A detta di molti utenti, Steve (questo il nome del giovane ndr) sarebbe morto di recente in un tragico incidente. “Rip Steve, terribile incidente d’auto” ha scritto qualcuno. “ ha aggiunto un altro utente.

Sarah non crede alla morte del 19enne

Una versione che non ha però convinto Sarah-Jayne e alcuni commentatori che concordono con lei. La 30enne teme infatti che la cosiddetta morte di Steve non sia altro che uno stratagemma per proteggere l’uomo da un eventuale mantenimento dei figli. “Non l’ho trovato, no. Ma ho ancora l’opportunità di fare il test del Dna quando mio figlio nascerà tra 6 settimane, quindi sono sicura che lo troverò” ha concluso Sarah-Jayne.