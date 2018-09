LONDRA – Vende la sua verginità a 2,3 milioni di euro: la proposta è di “Amy”, una 19enne britannica, attraverso un video sul sito tedesco “Cinderella Escort”, un’agenzia nota in tutto il mondo per altri casi analoghi. Per ora, l’offerta più alta è stata di 1,3 milioni di euro.

Amy, che vive a Londra, ha dichiarato:”Fin dai tempi più antichi gli uomini hanno considerato la verginità come qualcosa di sacro. Volevano sposare soltanto le vergini. Per me non è niente di speciale”, scrive il Daily Star. “Approfitto del fatto che ci sono uomini per i quali è qualcosa di particolare”.

Amy sostiene di voler aiutare la famiglia, viaggiare per il mondo ed essere finanziariamente indipendente. “Una somma come questa fa cambiare lo stile di vita. Quante donne vivono con un uomo solo perché preoccupate per la loro sicurezza finanziaria?”, commenta la 19enne e aggiunge:”Quante donne si vestono sexy per trovare un lavoro o cercano un partner con una buona professione? La ragazza sostiene di aver avuto già un appuntamento con un banchiere di Wall Street e un giocatore della Premier League; qualunque sia il prescelto, data la cifra in ballo sicuramente la prima volta sarà indimenticabile.