Musulmano dato alle fiamme vicino ad una moschea a Birmingham VIDEO

Un musulmano è stato dato alle fiamme nel mentre usciva da una moschea di Birmingham dove si era recato a pregare. A Mohammed Rayaz, 70 anni, è stato spruzzato con una sostanza sconosciuta e dato alle fiamme nella vicina Shenstone Roa. Il grave episodio è avvenuto lunedì 20 marzo, pochi istanti dopo aver lasciato la vicina Moschea di Dudley Road. Rayaz, un operaio in pensione, è attualmente ricoverato in ospedale per gravi ustioni al petto, al viso e alle braccia.

Uomo dato alle fiamme vicino ad una moschea

L’attacco è avvenuto tre settimane dopo un incidente simile a Ealing, quando un altro musulmano di 82 anni, è stato dato alle fiamme dopo essere stato seguito fuori dal Centro islamico di West London. È stato portato in ospedale per cure per gravi ustioni al viso e alle braccia.

Si indaga per terrorismo

Martedì, un uomo è stato arrestato dalla polizia a pochi metri dal punto in cui Mohammed Rayaz è stato aggredito. Secondo alcune fonti, l’uomo si è avvicinato al signor Rayaz e gli ha chiesto: “Parli arabo?” al quale il pensionato ha risposto: “Parlo solo punjabi”. Poco dopo il feroce attacco. Per ora comunque non si sa se il movente sia di tipo ideologico, personale o frutto di un raptus. La polizia antiterrorismo sta indagando sui collegamenti con attacchi simili a Birmingham e Ealing, a ovest di Londra, il 27 febbraio.