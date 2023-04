“La Wagner potrebbe presto cessare di esistere”. Lo ha detto il fondatore della milizia privata russa, Yevgeny Prigozhin, in un video pubblicato su Telegram dal blogger di guerra russo Semyon Pegov e ripreso da vari media internazionali.

Prigozhin chiude la Wagner?

Nel corso della guerra in Ucraina, Prigozhin ha a più riprese criticato il modo in cui Mosca sta conducendo le operazioni militari, accusando i vertici dell’esercito russo di tradimento per il mancato sostegno ai suoi uomini, attualmente alla guida della campagna di conquista di Bakhmut. Non è chiaro quanto ora Prigozhin stesse parlando seriamente e la Wagner al momento non ha rilasciato commenti.

“Allo stato attuale – ha affermato Prigozhin -, stiamo arrivando al punto che la Wagner cesserà di esistere. E accadrà a breve. Diventeremo storia, ma non mi preoccupo per questo, sono cose che possono accadere”, ha detto.

Il blogger di guerra russo Pegov ha poi pubblicato la clip sul suo canale Telegram. Prigozhin, noto per il suo stile combattivo e il suo senso dell’ironia (ma l‘”ex cuoco” di Putin è tipo che non si preoccupa di far paura), giovedì ha affermato che stava scherzando quando ha detto che le sue forze avrebbero smesso di bombardare Bakhmut per permettere alle forze ucraine di mostrare la città ai giornalisti americani in visita.