Quante donne muoiono in apparenti disgrazie che nascondono l’azione criminale di un uomo? La famiglia di una donna uccisa dal marito violento dopo averla spinta giù dall’Arthur’s Seat, un picco panoramico in Scozia, sta sostenendo una campagna per garantire giustizia alle donne che muoiono in in finti incidenti. La descrivono Athena Stavrou,Lucinda Cameron sul giornale inglese Independent.

Fawziyah Javed, 31 anni, e il suo bambino non ancora nato sono morti quando sono stati spinti dall’Arthur’s Seat a Edimburgo nel settembre 2021. Il marito, Kashif Anwar, 29 anni, di Leeds, è stato giudicato colpevole dell’omicidio dopo un processo presso l’Alta Corte di Edimburgo lo scorso anno ed è stato condannato all’ergastolo.

La famiglia di Awziyah Javed ha ora sostenuto il gruppo Killed Women, che chiede un cambiamento importante nel tentativo di scoprire e prevenire gli “omicidi nascosti” di donne spinte alla morte.

Coincide con il documentario di Channel 4 The Push, che segue il caso di awziyah Javed, originaria della zona di Pudsey a Leeds.

La madre della Javed, Yasmin, membro della rete Killed Women, ha dichiarato: “Gli autori di abusi domestici continueranno a farla franca con gli omicidi se non garantiamo che i casi delle cosiddette donne cadute siano rigorosamente indagati dalle autorità.

“Dobbiamo avere un sistema che dia giustizia a queste donne.

“La condanna non guarirà mai il dolore per la perdita della nostra bellissima Fawziyah, ma stiamo conducendo una campagna per garantire che tutti coloro che uccidono donne in questo modo siano chiamati a risponderne”.

La criminologa Jane Monkton Smith stima che ogni anno in Inghilterra e Galles vengano uccise circa 130 vittime, principalmente donne, le cui morti non vengono indagate o perseguite come omicidi.

Secondo la polizia scozzese, ci sono stati 10 omicidi che hanno coinvolto donne cadute dall’alto.

La campagna Fallen Women di Killed Women chiede che la morte di tutte le donne cadute dall’alto venga esaminata dalla polizia per identificare se gli abusi domestici possano essere stati una caratteristica.

Il gruppo vuole che la raccolta dati ufficiale tenga traccia del numero di donne che muoiono ogni anno dopo essere cadute dall’alto, e ha affermato che gli abusi domestici dovrebbero essere una linea chiave di indagine per la polizia in tutti questi casi.