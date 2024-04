Quattro italiani denunciati per uno stupro di gruppo a Palma di Maiorca

Quattro turisti italiani sono stati arrestati per violenza di gruppo contro una giovane a Playa de Palma, a Palma di Maiorca. I fatti risalgono all’alba di domenica scorsa, fra le 2 e le 6 del mattino, secondo il racconto della vittima alla Polizia reso noto oggi. La ragazza, di origini brasiliane, avrebbe conosciuto uno dei giovani turisti e avrebbe acconsentito a seguirlo nel suo appartamento sulla Playa de Palma nell’isola delle Baleari. Lì avrebbe trovato altri tre italiani che in gruppo l’avrebbero violentata. Prima di fuggire, la vittima sarebbe riuscita a prendere il passaporto di uno degli aggressori e, dopo la violenza subita, ha denunciato l’accaduto a un commissariato di Palma di Maiorca.

Tutti gli arrestati (tra i 24 e i 27 anni) sono passati davanti all’autorità giudiziaria per gli interrogatori. Secondo fonti giuridiche citate da media iberici, fra cui Ultima Hora, davanti al magistrato i quattro arrestati avrebbero risposto solo alle domande del proprio avvocato negando la violenza di gruppo, come già avevano fatto due dei fermati davanti alla polizia. La giovane brasiliana, secondo il racconto della vittima, aveva conosciuto il giovane turista italiano intorno alle 2 del mattino davanti a una rinomata discoteca del Passeig Maritim di Palma de Maiorca, e aveva chiesto al giovane una sigaretta. Non avendone con lui, il giovane gliene avrebbe procurata una. Intorno alle 5 del mattino, i due si erano nuovamente incontrati davanti alla discoteca, decidendo di andare all’appartamento di lui, alla Playa de Palma a bordo di un taxi. Mentre altri tre amici del turista italiano si sarebbero allontanati su un altro taxi. Una volta nell’appartamento, la giovane brasiliana si sarebbe trovata davanti i quattro, che l’avrebbero violentata in gruppo.