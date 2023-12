Il ministero della Sanità della Romania ha dichiarato ufficialmente l’epidemia di morbillo a livello nazionale.

Romania: dichiarata ufficialmente una epidemia di morbillo

La decisione è stata presa dopo l’improvviso aumento di casi ed è accompagnata da una campagna di vaccinazione cominciata dal dicastero, per bloccare il diffondersi della malattia. Al momento, i casi registrati sono quasi 2000 manifestatisi in 29 province diverse, praticamente in tutto il paese.