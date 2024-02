Scrive una recensione negativa su Airbnb e la proprietaria della casa manda alla moglie una foto di lui con l’amante

Un uomo che aveva affittato tramite Airbnb una casa nel Tennessee ha deciso di fare causa alla proprietaria dopo che quest’ultima ha mandato, a sua moglie, una foto in cui si vede lui in compagnia di un’altra donna. La proprietaria era molto esigente e l’uomo non era rimasto soddisfatto della sua permanenza nella struttura. Shawn Mackey, questo il nome del cliente, aveva ricevuto un messaggio in cui Pamela Fohler, la proprietaria della casa, gli chiedeva di andare via per i troppi schiamazzi avvertiti dai vicini: “Mi dispiace molto, ma avete violato la regola del divieto di feste, disturbato i miei vicini imprecando e urlando nel parcheggio e avete ospiti non autorizzati”.

L’uomo si era però rifiutato di pagare le multe ed aveva deciso di pubblicare una recensione negativa con cui chiedeva un rimborso. A quel punto la proprietaria dell’appartamento aveva scritto a Mackey un messaggio inequivocabile: “La foto alle 3:16 è particolarmente degna di nota. Devo inoltrare le altre foto e i video a Teresa (la moglie di Mackey ndr), o lo farai tu?”. Fohler, pur non ricevendo risposte, aveva deciso di inviare comunque la foto alla moglie di Mackey attraverso una mail. Nell’allegato c’era una foto dell’uomo insieme a un’altra donna. Questa la frase di accompagno: “Adoro la tua borsa, dove l’hai presa?”. Fohler e Mackey ora si vedranno in Tribunale: l’uomo ha deciso di denunciare la proprietaria della casa accusandola di aver invaso la sua privacy, di avergli creato disagio emotivo e di aver rovinato il suo matrimonio.