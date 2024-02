Suicidio assistito in Olanda per una donna di 28 anni, sul suo blog l’addio, poi è morta a casa con i genitori.

Una donna olandese di 28 anni è morta col suicidio assistito nella casa paterna: ha salutato gli amici in un post finale, prima di morire “pacificamente” a casa con i suoi genitori e la migliore amica al suo fianco. “Voglio morire con dignità, temo una morte lunga e prolungata ma la legge sulla morte assistita è crudele”.

Lauren Hoeve viveva nei Paesi Bassi. Le era stata diagnosticata l’encefalomielite mialgica (ME) nel 2019, una condizione a lungo termine associata a una serie di sintomi, tra cui l’estremo esaurimento.

Nel 2022, Lauren Hoeve ha iniziato a documentare la sua richiesta di eutanasia. Scrivendo sul blog Brain Fog il 24 gennaio, ha annunciato che il suo ultimo giorno sarebbe stato sabato 27 gennaio, Lauren Hoeve ha scritto: “Ho scelto di rendere pubbliche la data e l’ora perché siete stati tutti così emozionati per questo momento con me. So per esperienza quanto può essere di aiuto sapere quando accadrà in modo da poter riflettere su di esso per un po’.” momento o accendi una candela se lo desideri.”

Ha chiesto ai follower di attendere fino alle 14:30 del sabato prima di pubblicare “foto commemorative” o tributi, momento in cui avrebbe dovuto morire. Lauren ha continuato: “E per favore non augurarmi buon viaggio, vorrei fare un viaggio (una vacanza al mare sarebbe bella) ma penso che tornerò a com’era prima che io nascessi: no “Esistenza, nessuna coscienza. Pace assoluta. (Quella parte avrebbe dovuto essere la parte divertente e spensierata del post, ma sfortunatamente è diventata di nuovo oscura, scusate.)”

Concludendo il suo post, ha concluso: “Vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati lì per me durante la mia malattia – e soprattutto nel periodo prima che annunciassi il mio desiderio di eutanasia. Che sia stato facendo una bella chiacchierata con me sui social media , chiedendo di tanto in tanto come stanno andando le cose, avendo conversazioni profonde sulla sofferenza e sulla morte, o inviando bei video di animali quando non riesci a trovare le parole. Che ci conosciamo bene da molto tempo o solo poco, non importa. Non importa. Mi hai fatto sentire meno solo e ti sono molto grato per questo.”

Da allora è stato dato un aggiornamento dai cari di Lauren, che recita: “Lauren è morta pacificamente alle 13:55 alla presenza dei suoi genitori Leonie e Peter e della sua migliore amica Lau. Vorremmo ringraziarvi per la vostra compassione e sostegno. Leonie , Peter e Lau.”

Sebbene la morte assistita sia legale nei Paesi Bassi dal 2002, la donna ha dovuto affrontare numerosi ostacoli per la sua richiesta di eutanasia. Dopo aver informato il suo medico di famiglia del suo desiderio di suicidio assistito e eutanasia volontaria, a Lauren, che conviveva con autismo, ansia e ADHD, è stato detto che non sarebbe stato in grado di farlo da solo poiché le sue condizioni psicologiche rendevano il suo caso più complicato.

Lauren è stata quindi inserita in una lista d’attesa per vedere specialisti di eutanasia, ma la pandemia di coronavirus le ha fatto aspettare più a lungo il suicidio assistito. Dopo essere stata valutata da diversi medici, nell’aprile 2023 Lauren è stata determinata a essere “mentalmente competente” e la sua domanda è stata finalmente approvata.

In un post separato sul blog, la madre di Lauren, Leonie, che in precedenza ha perso suo figlio, ha parlato del suo dolore, scrivendo: “Com’è per me, come madre, perdere il mio secondo figlio? È molto triste e surreale. Il cuore di mia madre sanguina… Sappi che abbiamo fatto tutto il possibile per trovare una via d’uscita. Lei voleva ancora ottenere così tanto dalla vita, ma non vuole vivere fino a 30 anni in questo modo, lasciamo che solo 60 o 80 anni.”

Ha continuato: “L’unica cosa che vedo come un punto positivo è che non devo più temere di perdere i miei figli. So dove sono”.

Fan di lunga data di Taylor Swift, l’ultimo desiderio di Lauren era vedere il suo idolo in concerto. Dato che era troppo malata per assistere ad uno spettacolo dal vivo, un’organizzazione benefica di ambulanze olandese è riuscita a organizzare la cosa migliore: prenotare un intero cinema in modo che Lauren e i suoi amici potessero guardare insieme il film del tour di Taylor’s Eras sul grande schermo.