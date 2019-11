ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è avvenuta nella mattinata di mercoledì 27 novembre, intorno alle 7,23, al largo di Creta.

La scossa è stata avvertita anche in Puglia e in Calabria.

La scossa segue lo sciame sismico che da giorni sta colpendo l’Albania e la regione balcanica.

La scossa in Albania.

E’ stata ricalcolata in 6,2 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) la magnitudo della scossa principale avvenuta in Albania nella notte tra lunedì e martedì 26 novembre, intorno alle 3:54. Il valore iniziale, di 6,5, era infatti quello relativo alla magnitudo locale, risultato dai calcoli eseguiti in automatico, come sempre accade quando i sismografi inviano i primi dati relativi a un terremoto. I calcoli successivi eseguiti dai sismologi indicano la magnitudo momento, che risulta pari a 6,2.

Questa scossa, a cui ne sono seguite oltre cento di assestamento avvertite in tutti i Balcani, ha avuto l’epicentro tra Shijak e Durazzo, poco lontano dalla costa, e ha fatto tremare anche la capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada nel panico.

Con il passare delle ore il bilancio delle vittime e dei danni è via via peggiorato. Ufficialmente i dispersi sono circa 30. Poco prima della mezzanotte di martedì 26 novembre, le vittime sono in tutto 23 con più di 650 feriti, dei quali 260 ricoverati negli ospedali locali. Una cinquantina sono invece le persone estratte vive dalle macerie.

Fonte: Ansa, Ingv.