Una coppia milionaria divorzia e la donna, Louise Backstrom, dovrà versare all’ormai ex marito Martin Wennberg oltre 6,5 milioni di sterline e circa 60.000 sterline all’anno per i prossimi sei.

Questo è quanto stabilito da un giudice con la motivazione che la donna deve soddisfare le esigenze di reddito dell’ex marito.

Louise Backstrom, 33 anni, donna d’affari svedese ma residente da molti anni a Londra, ha un patrimonio personale valutato oltre 250 milioni di sterline. In fase di separazione, Wennberg, 39 anni, ha inoltrato ad un tribunale privato londinese la richiesta di un pacchetto finanziario di oltre 40 milioni di sterline.

Wennberg voleva un pacchetto finanziario di oltre 40 milioni di sterline ed ha esposto le sue ragioni in tribunale. Il giudice dell’Alta Corte Leslie Samuels non ha accolto la richiesta. Ha, invece, stabilito che la signora Backstrom debba mantenere la sua offerta di un fondo abitativo di 6,5 milioni di sterline, facendo riferimento ai termini di un accordo prematrimoniale e sottolineando anche l’alto tenore di vita della coppia.

Il patrimonio del signor Wennberg è stato valutato dal giudice 2 milioni di sterline. Il giudice ha poi chiarito come l’uomo non abbia presentato alcuna prova del suo patrimonio, violando così l’ordine del tribunale che gli imponevano di chiarire la sua situazione finanziaria.

A fronte di questa mancanza la signora Backstrom ha denunciato l’ex marito per oltraggio per violazione degli ordini del tribunale, violazione che è stata riconosciuta in giudizio nel corso di un’udienza pubblica presso la Divisione Famiglia dell’Alta Corte di Londra, chiedendo ad un’altra corte di stabilire una pena detentiva per l’uomo.

I due si erano conosciuti a Stoccolma e nel 2012 avevano iniziato una relazione che li ha portati, dopo una breve convivenza, al matrimonio nel 2015.