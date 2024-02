79enne muore investito da un’auto fuori Minervino: era in sella alla sua bicicletta

Un uomo di 79 anni, Santo Schiattino, di Specchia Gallone, frazione di Minervino, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega il comune salentino a Giuggianello. Era in sella alla sua bicicletta quando, per cause in corso di verifica, si è scontrato con una Ford Focus, condotta da un 40enne di Cutrofiano. L’impatto è stato fatale per il ciclista. Indagano i carabinieri.