A1, traffico bloccato tra Fabro e Orvieto per l’incendio di un autocarro: illeso il conducente

Traffico bloccato tra Fabro e Orvieto, lungo l’A1 in direzione sud, dopo che un autotreno è andato in fiamme nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio. Il conducente è sceso dal mezzo – adibito al trasporto di mais – e non ha riportato lesioni.

L’intervento della polizia stradale

Sul posto è presente la polizia stradale di Orvieto, che ha provveduto a mettere in sicurezza gli automobilisti in transito bloccando il traffico. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il tratto è stato poi riaperto poco dopo le 16. Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita in scambio di carreggiata e si registra 1 km di coda in diminuzione in direzione Roma.

Gli aggiornamenti di Autostrade

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito www.autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.