Abbandonano due pitbull legandoli al cancello della Lega del Cane e se ne vanno

Due uomini hanno abbandonato due pitbull legandoli alle inferriate della sede della Lega del Cane che si trova a Segrate, popoloso comune alle porte di Milano. I due uomini portano i cani al guinzaglio. Ad un certo punto, incuranti delle auto che sfrecciano dietro di loro, come mostrano le immagini di una telecamera di sorveglianza, legano i cani e si allontanano. I due animali, dopo pochi secondi realizzano quello che sta accadendo e cercano di seguirli. Essendo però legati non possono fare nulla se non vedere i loro “padroni” andare via. Qualcuno li chiama dall’interno della struttura e i due cani si mettono ad abbaiare sconsolati (qui il video).