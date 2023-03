Accusa il padre di averla violentata ma dopo sei anni, durante il processo, ritratta tutto: “Volevo stare con il mio ragazzo senza limitazioni e mi sono inventata gli abusi. Non credevo che denunciando mio padre ci fossero queste conseguenze”. A raccontare la storia è il Corriere della Sera.

Accusa il padre di averla violentata ma dopo sei anni confessa: “Ho inventato tutto”

La vicenda giudiziaria è iniziata nel 2017 e ha avuto come protagonista un 48enne di origini romene che abita in un rione popolare di Pavia.

Il pubblico ministero aveva chiesto 8 anni di carcere per violenza sessuale nei confronti della figlia e maltrattamenti contro la moglie. Per la Procura, in un primo momento, la ragazza era stata costretta dal padre a ritrattare.