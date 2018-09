ROMA – Atterraggio d’emergenza per un volo all’aeroporto di Roma-Fiumicino. Stando a una fonte ascoltata in esclusiva da BlitzQuotidiano, dovrebbe trattarsi di un Roma-Ginevra. La curiosità è che l’aereo è atterrato sulla pancia, visto che il carrello era fuori funzione.

Questa manovra d’emergenza ha provocato un forte attrito che ha attirato l’attenzione di tutti i dipendenti dello scalo romano, oltre che la preoccupazione di chi era a bordo. Probabilmente i passeggeri all’interno del velivolo non conoscevano la reale problematica del mezzo, ma si saranno spaventati sentendo questa anomala manovra di atterraggio. Sarà scattato il classico applauso verso il pilota?

Un grande sospiro di sollievo, non solo per il pilota e il personale di bordo, ma anche per il personale di terra che, in continuo contatto con la torre di controllo, ha seguito passo dopo passo lo sviluppo della vicenda.

Una volta giunto a terra, è arrivata la versione ufficiale che ha confermato la problematica: il volo era partito proprio da Fiumicino alla volta di Ginevra, ma è tornato indietro dopo che il personale di bordo ha notato che il problema al carrello ma l’aereo è rimasto in volo per consumare carburante (per evitare, in caso di collisione, guai peggiori). Si è deciso di tornare indietro per evitare guai peggiori, e solo all’ultimo il pilota si è accorto del problema al carrello: grazie a una manovra da manuale è però riuscito a toccare terra senza far uscire le ruote, con una mossa così pulita che nessuno dei passeggeri è rimasto ferito.