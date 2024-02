Aggredito da un cane o da un lupo, così forse è morto l’anziano disperso nei boschi

Albert Stocker, 73 anni e nato a Velturno, disperso da domenica, è stato ritrovato lunedì in un prato nei pressi di Bressanone. L’uomo, in condizioni critiche, è morto poco dopo nell’ospedale di Bolzano. Ma cosa gli è successo? Secondo le prime ipotesi sembra che il 73enne sia stato aggredito da un cane o da un lupo.

La scomparsa e il ritrovamento

Albert Stocker era scomparso domenica. L’uomo, racconta la cronaca locale, doveva far ritorno nella casa di riposo che lo ospita ma in realtà non è mai rientrato. La mattina il 73enne di lunedì è stato ritrovato in condizioni critiche in un prato. Ora bisogna chiarire cosa è successo.