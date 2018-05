ROMA – Proprio il giorno dell’uccisione di Aldo Moro nel 1978, il 9 maggio, è stato scelto da Maria Fida Moro, la figlia, per segnalare quella che considera, insieme ai fratelli, una ingiustizia e uno sfregio.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]

E per denunciare lo Stato Italiano alla Corte di giustizia europea.

“Non solo non hanno voluto salvare mio padre ma, quattordici anni fa, si sono anche permessi di fare una legge (206 del 3 agosto 2004, ndr) in favore delle vittime del terrorismo e di applicarla per tutti tranne che per lui. Ho intenzione di fare causa alle istituzioni dello Stato quantomeno per complicità, favoreggiamento e omissione. E se non basta voglio andare alla Corte dell’Aia – visto che il terrorismo è equiparato a una guerra – perché mio padre è vittima di un crimine di guerra. Se dovesse succedere qualcosa a mio figlio o a me, di qualunque genere, in cinque diversi continenti saranno pubblicati documenti che con cura ho raccolto per quarant’anni”.