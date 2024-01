Alla guida di un Suv non si ferma all’alt dei carabinieri: arrestato dopo inseguimento di 3 km

Alla guida di un Suv non si ferma all’alt dei carabinieri e semina il panico. Tutto è avvenuto giovedì pomeriggio in via Prenestina a Roma.

La prima ricostruzione

L’automobilista non si è fermato all’alt di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e in maniera spericolata è fuggito mettendo in pericolo l’incolumità sua e degli altri. Dopo un inseguimento di circa 3 chilometri l’auto è stata bloccata dai militari e l’uomo è stato trovato alla guida senza patente, perché mai conseguita e in possesso di cocaina per uso personale. L’inseguimento non ha causato feriti, il veicolo e la droga sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e anche denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi al drug test.