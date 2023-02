Artificieri al lavoro per un pacco sospetto in via dei Sabini a Roma, a due passi da Palazzo Chigi. Per questo motivo la strada, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 febbraio, è stata chiusa per consentire agli artificieri giunti sul posto di operare. Si è poi scoperto che il pacco sospetto non conteneva esplosivo. A comunicarlo è stata la questura di Roma che parla di “falso allarme”.

Allarme bomba a due passi da Palazzo Chigi, ma era solo un pacco abbandonato in strada

Il fatto è avvenuto a pochi metri da dove stava per iniziare la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Al termine delle verifiche è stato appurato che si trattava solo di un pacco abbandonato in strada. Gli artificieri al lavoro hanno dovuto spostare l’ingresso per i giornalisti alla conferenza stampa con i ministri Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario Alfredo Mantovano convocata al termine del Cdm. La conferenza stampa post Consiglio dei ministri si è tenuta nella sala polifunzionale del palazzo sopra la Galleria Alberto Sordi: i giornalisti sono stati fatti entrare da un ingresso diverso da quello consueto.

Forse dovresti anche sapere che…