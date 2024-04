Allieva dei Carabinieri prende la pistola di ordinanza e si uccide nella scuola marescialli

Una allieva dei Carabinieri di 24 anni si è uccisa in un’aula della Scuola marescialli di Firenze. La ragazza, nel pomeriggio di lunedì 22 aprile, si è uccisa con la pistola di ordinanza. I suoi colleghi hanno dato l’allarme: sul posto è giunto il 118 che non è ruscito a salvarle la vita.

Le cause del gesto, se di cause si può parlare, sono al momento sconosciute. Come riporta il Corriere, sul posto sono intervenuti il sostituto procuratore di turno della Procura e i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale. Nel 2017, un altro giovane carabiniere tentò il suicidio sempre all’interno della scuola. Il giovane, in questo caso, morì qualche giorno dopo.