Altri casi di benzina “annacquata” a Ostia, due automobilisti risarciti dal gestore

Continuano le segnalazioni a Ostia (Roma) di possibili casi di benzina allungata con acqua e altre sostanze. Sono una decina le segnalazioni negli ultimi tre mesi, tutte sui social, l’ultima sabato scorso.

Acqua nella benzina, due automobilisti risarciti dal gestore

Ma oltre alle segnalazioni ci sono anche quattro denunce presentate in tribunale negli ultimi tre mesi con richiesta di risarcimento danni per automobili fuori uso a causa di carburante contaminato in diversi distributori di Ostia: due sono state certificate alla fine dello scorso anno. A dirlo a La Repubblica è l’avvocato Guido Pascucci, che ha assistito due clienti: la benzina era sporca e allungata con acqua e altre sostanze. I due benzinai, uno sul lungomare e uno al centro di Ostia, hanno riconosciuto il danno dopo aver ricevuto la notifica della citazione in tribunale e hanno risarcito le due vittime di 1800 euro in un caso e di oltre 5mila nell’altro. Le altre due cause, seguite sempre dall’avvocato Pascucci, sono ancora in corso e nelle prossime settimane ci sarà la prima udienza.

Gli altri casi a Ostia

“Per fortuna sono casi isolati e bisogna considerare che a volte la qualità del carburante non dipende da manomissioni del gestore ma anche da quello che viene scaricato o a causa di cosa c’è nelle cisterne” spiega Pascucci. Il legale in passato si è occupato di numerosi casi di automobilisti in panne dopo aver fatto rifornimento in alcuni distributori tra Ostia, Casalpalocco e Infernetto: erano tutti legati allo stesso marchio, che nei mesi successivi alle segnalazioni fece accertamenti e risolse il problema cambiando carburante e risarcendo i clienti che subirono gravi danni al motore.

Nel settembre scorso decine di automobilisti a Ostia lamentarono sui social gravi danni al motore subito dopo aver fatto rifornimento in almeno due distributori nel centro di Ostia. Pochi giorni dopo gli ispettori dell’Agenzia delle dogane ispezionarono i due distributori, prelevarono campioni di carburante ma non risultarono manomissioni.

