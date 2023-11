Arrivano le piogge, arriva il freddo, arriva il maltempo, arriva l’allerta meteo in diverse aree della nostra Penisola. Allerta arancione in Toscana nell’area del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese. Allerta gialla invece in Abruzzo (Bacino Alto del Sangro), Campania (Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese), Molise (Alto Volturno – Medio Sangro) e altre zone della Toscana (Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia).

Il maltempo in Toscana

Un’allerta arancione è stata emessa dalla Sala della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico sull’area del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese dalle ore 8 di giovedì 30 novembre fino alla mezzanotte; allerta gialla per rischio idraulico sulla stessa area.

E’ quanto fatto sapere, attraverso i social, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’allerta diventa gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale per l’intera giornata di domani. Previste piogge diffuse su Garfagnana, Lunigiana e Appennino pistoiese, più sparse altrove. Cumulati medi fino a 50-60 mm sul nord-ovest, 20-30 mm sul pistoiese pratese, fino a 100-150 mm sulle Apuane e sull’Appennino massese e lucchese, 70-90 mm sull’alto Appennino pistoiese, 50-60 mm sull’Appennino pratese, 30-40 mm sul Mugello. Domani verrà valutato l’impulso perturbato in transito tra venerdì e sabato.