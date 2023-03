Auto contro camion sulla A22 al casello di Trento sud: morto 50enne

Auto contro camion sulla A22. Una persona di 50 anni è morta in seguito ad in incidente stradale che si è verificato poco dopo mezzogiorno in A22, nel punto tra l’uscita e l’entrata dell’autostrada al casello di Trento sud. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un’auto.

Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Un’altra persona, di 51 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Forse dovresti anche sapere che…