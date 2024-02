Auto contro un palo, muore una donna di 29 anni

Incidente stradale nella notte di oggi, martedì 13 febbraio 2024, in piazza Derna a Torino, quartiere Rebaudengo. Una ragazza di 29 anni è morta dopo che l’auto su cui viaggiava come passeggera, una Fiat Tipo, è finita contro un palo. La donna è morta e tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari della Croce Verde di Villastellone sono stati inutili. La conducente dell’auto, una 31enne, è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco. I rilievi sono stati eseguiti dalle pattuglie della Polizia locale. Esclusa la presenza di altri veicoli.