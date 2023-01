La battuta e le risate di Fedez sul caso Emanuela Orlandi che non sono piaciute al web

È bastata una battuta per scatenare il web contro Fedez. Il rapper si è fatto sfuggire una frase sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. E anche molti dei suoi tanti follower non lo hanno perdonato.

Fedez e la scomparsa di Emanuela Orlandi

Il tutto è scoppiato quando è andata in onda una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast che Fedez conduce su YouTube insieme a Luis Sal. Come ospite della puntata, dedicata agli scandali e ai misteri vaticani, i due avevano invitato il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore del programma Quarto Grado in onda su Rete 4.

I tre stavano parlando della nuova serie Netflix sul caso di Emanuela Orlandi, Vatican Girl, quando Fedez si è lasciato sfuggire una frase di troppo.

La battuta di Fedez su Emanuela Orlandi

Parlando del documentario sulla ragazza scomparsa 30 anni fa a Roma, Fedez ha dichiarato: “Innanzitutto, lo possiamo dire? Non l’hanno mai trovata“, per poi lasciarsi andare a risate sfrenate. L’intenzione di Fedez era quella di giocare sulla rivelazione del “finale” della serie, spoilerando come sarebbe terminata.

Ma la battuta non è stata colta da Luis Sal né da Nuzzi, che si sono imbarazzati per quanto detto dal rapper. “Questo è black humor, che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”, ha chiosato Gianluigi Nuzzi, mentre Fedez continuava a ridere.

