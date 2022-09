Bollette luce, da ottobre aumento del 59% per utenti in tutela. Per famiglia tipo spesa annua raddoppiata (foto ANSA)

Bollette della luce: l’Arera ha comunicato che il costo dell’energia elettrica da ottobre subirà un aumento del 59%. “Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l’Arera limita l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita il raddoppio – si legge nella nota di Arera -. L’intervento eccezionale dell’Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l’aumento del prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela”.

La spesa sale a 1.322 euro annui per una “famiglia tipo”

L’incremento è calcolato su una “famiglia tipo”, per la quale, in questo modo, la spesa per la luce da gennaio a dicembre sale a 1.322 euro, più del doppio dei 632 euro del 2021. L’aumento delle tariffe riguarda solo gli utenti in tutela, ossia poco più di 7 milioni di clienti, e non quelli del libero mercato. Tuttavia, il rincaro è di estrema importanza, perché in questa fase particolare può essere ritenuto un punto di riferimento per l’intero mercato dell’energia elettrica.

Bolletta del gas, quando le nuove tariffe

Per quanto riguarda la bolletta del gas, le nuove tariffe arriveranno il mese prossimo. Questo perché l’ Arera ha scelto di aggiornare i prezzi mensilmente, e di farlo ex post e non più ex ante, distinguendo le variazioni da quelle dell’elettricità. L’Autorità non farà, infatti, più riferimento al Ttf del mercato di Amsterdam ma alla media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso Psv italiano molto più bassi. Il prossimo aggiornamento sarà i primi giorni di novembre (il 3 per l’esattezza).