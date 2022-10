Sono 35.043 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 48.714 di ieri e soprattutto i 41.712 di mercoledì scorso. Il bollettino di mercoledì 26 ottobre 2022 conta altri 93 morti, ieri erano 120, per un totale di 178.846 vittime dall’inizio della pandemia.

Con 216.735 tamponi processati (ieri 297.268) il tasso di positività 16,16% (ieri era al 16,38%). Le terapie intensive diminuiscono di 5 unità (ieri +6) e con 24 ingressi del giorno diventano 227 in tutto; i ricoveri invece sono 87 in meno (ieri -18), per un totale di 7.019.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 57.034 (ieri 22.923) per un totale che sale a 23.443.429. Gli attualmente positivi sono 1.730 in meno (ieri -8.441) e si confermano sotto il mezzo milione, 498.269, di cui 491.023 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.408.393.

Covid Italia, i dati regione per regione

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 6.216 contagi, seguita da Veneto (4.772), Emilia–Romagna (3.384), Lazio (3.279) e Piemonte (3.102).

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero:

Lombardia: 3.761.520 (82.780) (6.216)

Veneto: 2.405.637 (57.574) (4.772)

Campania: 2.286.416 (43.831) (2.009)

Lazio: 2.156.990 (57.939) (3.279)

Emilia-Romagna: 1.949.453 (40.408) (3.384)

Sicilia: 1.684.037 (19.827) (1.562)

Piemonte: 1.581.280 (47.352) (3.102)

Puglia: 1.513.568 (14.228) (1.319)

Toscana: 1.462.179 (50.163) (2.381)

Marche: 650.927 (7.901) (844)

Liguria: 601.812 (8.941) (936)

Abruzzo: 584.928 (14.963) (915)

Calabria: 578.463 (9.792) (691)

Friuli Venezia Giulia: 522.529 (10.160) (1.010)

Sardegna: 466.191 (7.891) (703)

Umbria: 399.016 (6.538) (816)

P.A. Bolzano: 280.628 (4.111) (404)

P.A. Trento: 228.631 (3.030) (386)

Basilicata: 188.387 (4.932) (142)

Molise: 93.480 (4.709) (90)

Valle d’Aosta: 47.357 (1.199) (82).

