Borseggiatrice sopresa a rubare sull’autobus viene massacrata di botte da un uomo

Una borseggiatrice è stata massacrata di botte da un uomo, che l’ha trascinata per i capelli fuori dall’autobus dopo averla scoperta a rubare. La feroce aggressione è avvenuta sull’autobus della linea 07 che collega Torvaianica a Roma, passando per Ostia.

Borseggiatrice ruba sull’autobus, uomo la massacra di botte

La scena è stata catturata da testimoni che hanno assistito all’aggressione riprendendo il tutto. Alcuni di questi video sono stati raccolti e diffusi sul gruppo “Welcome to Favelas”. La donna è rimasta scalza e dolorante, mentre l’uomo ha continuato a picchiarla fino a lasciarla sdraiata per terra, in posizione fetale, per cercare di ripararsi dalle botte. La situazione è apparsa immediatamente grave alle viaggiatrici e ai viaggiatori, tanto che alcuni di loro hanno provato a separare i due, spingendo fuori dalla vettura l’uomo.

Forse dovresti anche sapere che…