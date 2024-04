Borseggiatrici in metro a Milano, inviato di Striscia preso a ombrellate VIDEO

Borseggiatrici in metro a Milano vengono intercettate dal “team deterrenza” di “Striscia la Notizia”, il tg satirico in onda su Canale 5. Le ladre si sono già organizzate per cercare di derubare i passeggeri in transito. Una volta scoperte cominciano a coprirsi il volto con sciarpe e cappucci prima di iniziare a colpire le telecamere con diversi oggetti tra cui gli ombrelli per la pioggia. Ombrelli che fra l’altro vengono aperti in stazione rischiando di far cadere a terra chi passa là vicino in quell’istante.

Alcune tra le borsegiatrici scoperte lasciano la metro e superano i tornelli di uscita provando a scappare. Una di loro si gira in direzione della troupe di “Striscia” e sferra le ombrellate. “Vattene via, non posso derubare nessuno qui”, grida la donna tenendo sempre il volto coperto. Intanto nella metro la donna in fuga viene subito rimpiazzata. Il tentativo di furto è èerò ormai smascherato e gli inviati del tg satirico vengono ricoperti di insulti ed urla.

Clicca qui per vedere il video