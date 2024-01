Caccia a Fleximan in quattro Regioni. È un lupo solitario o una congrega di giustizieri fai da te?

Caccia a Fleximan in quattro Regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia. Venti gli autovelox abbattuti di cui quindici in tre province venete: Padova, Treviso, Rovigo. Gli inquirenti per ora brancolano nel buio. Il tagliatore delle macchinette di rilevazione automatica della velocità imperversa e non lascia tracce. Agisce nottetempo e sparisce. Solo al termine dell’ultimo raid (Villa del Conte, comune a nord di Padova), ha rilasciato una rivendicazione naïf. Poca roba: un foglio appeso con nastro adesivo e uno scritto a penna in caratteri maiuscoli che anticipa nuove e più clamorose imprese. Cioè: ”Fleximan sta arrivando“. Evidentemente ci ha preso gusto.

Missione col flessibile

Il modus operandi è più o meno lo stesso. Arriva con il buio, conosce da tempo l’obiettivo. Con un flessibile da taglio, una piccola smerigliatrice (un utensile dai 30 euro in su), Fleximan sega l’autovelox come un salame e se ne va indisturbato, felice di aver eliminato l’incubo degli automobilisti; o, se volete, il bancomat dei sindaci che fanno cassa con le multe. Poche le eccezioni: una sola volta ha usato l’esplosivo ed un’altra un mezzo agricolo usato come ariete.

Tutto è iniziato in Veneto

Era maggio quando si sono registrati i primi casi a Bosaro, poi Baruchella, Mazzorno, Rosolina in provincia di Rovigo, parco del Delta del Po Veneto. E poi nel padovano, sul Garda ( Torri del Benaco),nell’astigiano alla vigilia di Natale. Ai primi di gennaio i vandali hanno colpito sull’ Asolana,a Casalmaggiore di Cremona.

Fleximan è diventato un mito

Il vendicatore degli autovelox sta diventando un Super eroe sui social, anche perché grazie ad alcune app il misterioso uomo indossa ora il costume di Superman ora quello di Flash che vola a caccia di autovelox da abbattere. Sui muri di Padova è comparso addirittura un disegno del vriter Evyrein – omaggio di un noto Street artist veneto – che è ricorso ad una citazione cinematografica con la riproduzione di Beatrix, la sposa protagonista di “Kill Bill” di Quentin Tarantino interpretata dalla attrice americana Uma Thurman; naturalmente Beatrix è stata disegnata con la sua spada mentre con l’altra mano tiene un autovelox tranciato di netto.

La resa dei Sindaci. Per ora

Sarah Gaiani, sindaca di Villanova e presidente dei Comuni del Camposampierrse, ha dichiarato che non saranno installati nuovi autovelox tenuto anche conto del dissenso tra la popolazione e le preoccupazioni sulla sicurezza. La stessa decisione è. stata presa dagli altri sindaci del Polesine. Solo il sindaco di Rosolina non si adegua ed ha promesso che arriverà un nuovo autovelox al posto di quello abbattuto, “Però non subito. Ci vorrà tempo “. Già.

Forse dovresti anche sapere che…