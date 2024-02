Calciatore di 20 anni muore improvvisamente a causa di un arresto cardiaco

Blitz dice

Della tragedia avvenuta al cantiere di Firenze con il crollo del supermercato in costruzione ci sono vari aspetti che colpiscono. Uno è che, dopo diversi giorni, non si è riusciti ancora a recuperare il corpo di uno degli operai morti, dando in questo modo un’idea chiara di che struttura mastodontica realizzata in cemento armato sia venuta […]