Un ciclista di 45 anni è morto a seguito di un incidente tra un’auto e la bici sulla quale si trovava. E’ accaduto oggi, 16 marzo, in via Bellosguardo a Camaiore, in provincia di Lucca. Il 45enne ha riportato un trauma cranico ed è stato portato con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso all’ospedale di Cisanello dove è deceduto una volta arrivato. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Camaiore – Lido e, per i rilievi, la polizia municipale di Camaiore.

Incidente a Camaiore, ciclista investito e ucciso

L’incidente mortale è avvenuto in via Bellosguardo a Camaiore intorno alle 13.30 di oggi. La vittima ha riportato un trauma cranico piuttosto grave e, pur rimasto cosciente, aveva l’apparato respiratorio compromesso. Sul posto è intervenuta l’automedica con l’ambulanza della Misericordia di Camaiore-Lido: il personale sanitario l’ha subito intubato e trasportato in località Carignoni dove è stato possibile far atterrare l’elisoccorso Pegaso con il quale l’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Purtroppo le sue condizioni, già gravi, sono peggiorate e il 45enne non ce l’ha fatta.