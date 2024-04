Aveva presentato proprio ieri una nuova denuncia per stalking e aveva anche chiamato le forze dell’ordine pochi minuti prima dell’incidente, la 45enne vittima del tentato omicidio avvenuto ieri lungo la statale 126 a Carbonia.

“C’è qualcuno che mi sta seguendo”, avrebbe segnalato al 113 pochi istanti prima che Alessio Zonza, 50 anni, ex guardia giurata, fermato per tentato omicidio, si lanciasse con la sua Alfa 147 contro la Ford Fiesta condotta dalla 45enne, tentando di ucciderla.

La relazione tra i due era finita nel 2022 e la donna aveva denunciato per stalking l’ex l’anno dopo. Recentemente il 50enne aveva ripreso a tormentarla e perseguitarla, pedinandola e riempiendola di telefonate e messaggi di minacce. Una situazione insostenibile tanto che la 45enne ieri aveva presentato una nuova denuncia per stalking visto che la precedente, sfociata in un provvedimento di divieto di avvicinamento e in un processo nei prossimi mesi, non era servita per bloccare lo stalker.