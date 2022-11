Carenza di farmaci in Italia, 3mila medicinali difficilmente reperibili: quali sono

In molte farmacie italiane ci sono medicinali difficilmente reperibili. Secondo i dati forniti dall’Agenzia italiana del farmaco sono circa 3mila i medicinali di cui è stata denunciata la carenza da parte delle associazioni regionali dei farmacisti.

Quali sono i farmaci che mancano?

“Soprattutto antifebbrili per bambini a base di ibuprofene, alcuni antibiotici di uso orale e pediatrico; alcuni farmaci della sfera cardiovascolare e alcuni antipiretici” ha dichiarato il farmacista milanese Giovanni Brambilla a Sky TG24.

Come ha spiegato Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, sempre a Sky TG24 “la filiera sta scontando parecchie difficoltà, soprattutto i problemi di approvvigionamento delle materie prime. Gli ingredienti vengono per il 75% da Cina e India e anche per l’Italia, che è il più grande produttore di farmaci, il momento di difficoltà è evidente. Tutto è diventato molto più caro e difficile da reperire a causa della crisi internazionale. I prezzi sono scesi dell’1% ma la filiera è sotto pressione: così possono saltare le aziende produttrici”.

“Viste le difficoltà, serve una strategia importante del governo affinché venga tutelata la filiera: le prime indicazioni sono buone e permettono al settore di essere competitivo e mantenersi ad un livello molto alto”, ha dichiarato Cattani.

Ibuprofene tra i più richiesti

Come evidenzia Marco Cossolo, presidente nazionale Federfarma, “uno dei farmaci che manca maggiormente è l’ibuprofene, specie nel dosaggio da 600 mg. Ormai è il farmaco più usato nella cura del Covid: è probabile che in tanti abbiano fatto scorta per l’inverno”. Secondo Eugenio Leopardi, coordinatore del consiglio nazionale di Federfarma, “verso la fine dell’anno si registrano tante carenze di farmaci, come il Brufen”.

