Cartomanzia, TikTok, video hot: tre esche di un ricatto in piena regola per estorcere soldi a una signora sarda residente a Quartu che, alla fine, per fortuna ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri.

Il ricatto del cartomante di Chiavari a una signora di Quartu

Che hanno proceduto all’arresto di un disoccupato di 58 anni di Chiavari (Genova), un personaggio già noto alle forze dell’ordine.

Cosa faceva il tizio, come ha realizzato il suo ricatto? Ottenuta la fiducia della signora (e qualche centinaia di euro), a un certo punto ha preso a minacciarla. Se non gli avesse inviato un video hot della sua persona avrebbe scatenato le sue arti di negromante.

Una fattura, insomma, nel senso non fiscale del termine. La signora cede al ricatto, invia le immagini. L’uomo, di avidità insaziabile, mette in scena una minaccia ulteriore.

“Dammi 1200 euro altrimenti pubblico il video sui social”. Mesa alle strette la donna trova il coraggio di interrompere quella schiavitù insensata. E chiama i Carabinieri.