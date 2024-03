Un dipendente del Vaticano è stato denunciato dalla polizia di Roma in seguito all’accusa di tentato traffico di un orologio di valore rubato. La vicenda è emersa dopo una rapida indagine condotta in collaborazione con la Gendarmeria della Città del Vaticano. Il caso è stato segnalato alla polizia da un cittadino che aveva subito un furto in casa, tra cui un orologio di pregio, successivamente individuato in vendita su un sito online. Gli agenti, fingendosi potenziali acquirenti, hanno organizzato un incontro con il venditore. Al momento dell’appuntamento, il 54enne si è presentato con un’auto targata Città del Vaticano, poiché lavorava come magazziniere presso l’Istituto. Durante la perquisizione nella sua abitazione, sono stati rinvenuti e confiscati numerosi orologi di valore, materiale per la certificazione della garanzia dei prodotti e cartellini di prezzatura.

Inoltre, sono stati trovati circa 5.000 euro nascosti in varie stanze. La Gendarmeria ha anche perquisito il suo ufficio, dove ha rinvenuto ulteriori orologi. Attualmente, l’uomo è indagato in stato di libertà per ricettazione, mentre sono in corso indagini per determinare l’origine del materiale sequestrato.