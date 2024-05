Che tempo farà nei prossimi giorni? Domenica sole un po’ ovunque ma lunedì tornerà la pioggia

Blitz dice

Dice Gianfranco Micciché: “Il gatto stava malissimo, ha 13 anni. Sì è vero, è stato accompagnato in auto blu dal veterinario. Mia figlia mi diceva di portarlo subito a controllo, e onestamente dico che lo rifarei. Se ho commesso forzature nell’uso della vettura me ne assumo le responsabilità, ma ho fatto tutto in buona fede. […]