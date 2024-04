Che tempo farà nei prossimi giorni? Meteo non migliora nel weekend tra pioggia e addirittura neve

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni diffuse dal sito iLMeteo.it, per la giornata di domani, venerdì 19 aprile, prevedono un vortice che dal Centro si porta verso il Sud. La giornata trascorrerà con il sole prevalente al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Tempo compromesso da precipitazioni, a tratti temporalesche, sulla fascia adriatica centro-meridionale e su gran parte del Sud. Nevicherà sugli Appennini oltre i 1000 metri. Migliora entro sera. Le temperature resteranno stazionarie.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Sull’Italia, il quadro meteorologico non accenna a stabilizzarsi. Nei prossimi giorni ci attendiamo altre piogge e anche nevicate fino a bassa quota per il periodo. Dall’inizio di questa settimana l’atmosfera del nostro Paese è governata da venti piuttosto freddi che stanno continuamente alimentando un vortice ciclonico il quale attualmente, dalle regioni del Centro si sta spostando verso quelle del Sud, destinato poi a raggiungere le Isole della Grecia. Da Venerdì 19, con lo spostamento del vortice verso le regioni meridionali, il tempo darà evidenti segnali di miglioramento al Nord, mentre continuerà a rimanere fortemente compromesso sul resto del Paese, che sarà ancora colpito da forti piogge e temporali. Attenzione anche alla neve sui distretti appenninici, che potrebbe scendere fino a quote decisamente basse per il periodo (1000/1100 metri).

Solo dalla serata di domani si cominceranno a registrare segnali di miglioramento. Tuttavia, non si facciano illusioni gli amanti del bel tempo, in quanto anche il weekend è destinato a trascorrere sotto il segno di una forte instabilità. Tra Sabato 20 e Domenica 21 Aprile, infatti, i modelli meteorologici indicano l’arrivo di un nuovo vortice ciclonico che dalle regioni del Centro inizierà a muoversi in direzione della Puglia, condizionando negativamente l’atmosfera ancora una volta soprattutto al Centro-Sud, ma localmente anche sul Triveneto. Insomma, temperature sotto media e instabilità non cesseranno nei prossimi giorni. E le prospettive non paiono rosee neppure per l’inizio della prossima settimana.