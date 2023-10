La Prefettura di Brindisi ha attivato ‘il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse’ dopo la denuncia presentata dalla compagna di un 47enne domiciliato a Cisternino, Mario Santoro.

Cisternino, Mario Santoro è scomparso

Dell’uomo non si hanno più notizie da oltre 24 ore ed il suo furgone è stato ritrovato in una zona boschiva tra i comuni di Cisternino e Fasano, in provincia di Brindisi.

Le ricerche si concentrano da ore in un ‘area individuata, informano dalla Prefettura, in seguito alla geolocalizzazione del cellulare del 47enne. Sono impegnati nelle ricerche personale della Questura, dei comandi provinciali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, Polizia locale, volontari delle associazioni di Protezione Civile e Croce Rossa, unità cinofile, un elicottero dei Vigili del Fuoco e droni dotati di termocamere.