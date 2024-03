Il preside del Liceo Vieusseux di Imperia ha scatenato polemiche con un suo commento sessista riguardo a un incidente durante la partita Betis-Athletic in Spagna, in cui una guardalinee è rimasta ferita nell’urto contro un cameraman. Nel suo post, il dirigente scolastico ha suggerito che se la donna “fosse stata in cucina a preparare tagliatelle”, come ipotetico scenario, non si sarebbe fatta male. La reazione degli studenti del Vieusseux non si è fatta attendere. Per protestare contro le parole del preside, hanno organizzato un corteo pacifico che prevede di partire davanti alla scuola e proseguire fino al provveditorato e al Comune. Gli studenti chiedono le dimissioni del preside, sostenendo che le sue parole non possono passare inosservate.

Anche la consigliera regionale di parità Laura Amoretti ha espresso la sua indignazione. In un documento scritto in maiuscolo, ha chiesto al dirigente di scusarsi esplicitamente e formalmente con tutte le ragazze iscritte al Liceo Vieusseux e con i loro insegnanti, sottolineando il ruolo fondamentale della cultura per la parità di genere. Amoretti ha anche ricordato con tristezza la presenza del preside all’evento ‘Pillole di Emancipazione: parole e musica’, organizzato dagli stessi studenti, e ha concluso che le sue parole sono in contraddizione con gli argomenti trattati durante quell’evento.