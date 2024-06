Duplice omicidio a Fano. L’uomo, di 75 anni, ha la testa fracassata con un corpo contundente, la moglie di 70 è stata soffocata forse per strangolamento. A dare l’allarme il figlio poco più che 40enne che abita al piano di sopra dell’abitazione.

L’uomo, che ha dichiarato di essere estraneo all’uccisione dei genitori, è sotto interrogatorio. Nella casa c’è stata una lotta, l’anziano ha tentato di difendersi senza riuscirci. La polizia scientifica sta facendo i rilievi. Sul posto anche il capo della procura nonché magistrato di turno Maria Letizia Fucci. La squadra mobile sta ascoltando gli inquilini del palazzo.

I due coniugi uccisi sono Giuseppe Ricci e Luisa Marconi, di 75 e 70 anni, pensionati. Il figlio, Luca, vive da solo nell’appartamento al piano superiore della casa in via Fanella 127. Ha dato lui l’allarme chiamando i vigili del fuoco per sfondare la porta di casa dei genitori che non rispondevano alle chiamate. L’uomo è ancora sotto interrogatorio mentre proseguono i rilievi della scientifica all’interno dell’abitazione.