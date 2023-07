La coppia in scooter con in braccio il figlio neonato sull’autostrada Napoli-Salerno

Una coppia di genitori è stata filmata mentre percorreva l’autostrada Napoli-Salerno sullo scooter con in braccio il figlio neonato. Un video ben presto diventato virale sui social che mostra una situazione non solo illegale, ma decisamente pericolosa.

Coppia di genitori con neonato in scooter in autostrada

Il video, girato da un automobilista sull’autostrada Napoli-Salerno, è stato condiviso sui suoi canali social (per vederlo clicca qui) dal parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli: “Deputato, un neonato trasportato in questo modo vergognoso su uno scooter. Questi genitori andrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla Napoli-Salerno”, si legge nel messaggio che accompagna il video nel post pubblicato su Facebook.

Come si vede nel filmato, a guidare il mezzo a due ruote è il padre. La mamma del piccolo, che lo tiene in braccio, è seduta dietro l’uomo. Tra le altre cose, entrambi i genitori hanno il casco, mentre il neonato no. Un video che mette in risalto un comportamento estremamente irresponsabile; sia perché mette in pericolo la vita del bambino e anche per la violazione delle norme di sicurezza stradale, poiché il trasporto di minori di 5 anni sui veicoli a due ruote è vietato dalla legge.

