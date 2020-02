ROMA – Aumenta di ora in ora il numero dei contagi da coronavirus in Italia: alle 19 di lunedì 24 febbraio sono 229 quelli accertati, set. Di questi 167 sono in Lombardia, 76 sono ricoverate con sintomi, 20 si trovano in terapia intensiva, 71 sono in isolamento domiciliare. Sette persone in Italia sono decedute dall’inizio dell’epidemia.

“Dobbiamo prepararci per una potenziale pandemia”, ha avvertito il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mentre la Commissione europea ha stanziato 23o milioni di euro per la crisi. “Gli improvvisi aumenti di casi in Italia, nella Repubblica islamica dell’Iran e nella Repubblica di Corea sono profondamente preoccupanti”, ha dichiarato Ghebreyesus.

Intanto Israele ha espressamente sconsigliato viaggi in Italia, mentre l’Irlanda e la Serbia hanno sconsigliato viaggi nelle zone focolaio e la Grecia ha annullato le gite scolastiche nel nostro Paese. Rischiano di saltare anche tutte le attività Erasmus in Italia. (Fonti: Agi, Ansa)